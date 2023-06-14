Специалисты с опытом более 12 лет

Специалисты с опытом более 12 лет

Мы в совершенстве постигли технологию производства резинового покрытия и специалисты экспертной квалификации.Предлагаем Вам продукт высокого качества.

Бесплатный выезд консультанта

Бесплатный выезд консультанта

Бесплатный выезд специалиста по Москве и Московской Области. Наш опыт позволяет прогнозировать любое событие. Консультация БЕСПЛАТНО!

Работаем только с лучшими по качеству материалами

Работаем только с лучшими по качеству материалами

Только у нас клиенты получают гарантию на все виды работ от 2-х лет. Качество применяемых материалов и личные убеждения залог успешной работы.



ООО «Премьер Покрытие» благоустройство и укладка бесшовных резиновых покрытий в Москве

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Резиновое покрытие для детских площадок

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Резиновое покрытие для спортивной площадки

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Резиновое покрытие для двора частного дома

Резиновое покрытие для гаража

Резиновое покрытие для гаража

Резиновая плитка для улицы

Резиновая плитка для улицы

Покрытие Хард

Покрытие Хард

Новости

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Выбор подрядчика для детской площадки

  • 14.06.2023

До начала реализации желания сделать детскую площадку, важно изучить вопрос со всех сторон.

Строительство спортивных сооружений

Каркасно-тентовые спортивные сооружения

  • 13.04.2022

Каркасно-тентовые конструкции (Манежи) позволяют при не больших затратах получить полноценное помещение для проведения спортивных занятий и общественных мероприятий.

Покрытие площадки резиновой крошкой

Покрытие из резиновой крошки

  • 19.03.2022

Покрытие на основе резиновой крошки уже давно зарекомендовало как универсальное покрытие с характеристиками широкого спектра.

Заливка ледового катка стоимость

Заливка ледового катка

  • 06.01.2021

Зимний досуг на ледовой площадке, радость и польза для здоровья детей и взрослых от  индивидуальных и групповых игр на льду .

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Отзывы

ООО "Креатив Моушен"

Наша компания «Креатив Моушн» благодарит команду ООО «Премьер-Покрытие» за высокий профессионализм в области спортивных покрытий при участии в проекте «Интеллектуальная спортивная площадка».

ООО "Креатив Моушен"
ООО "Вычислительный центр"

В процессе выполнения работ по переустройству площадки Воркаут в сентябре 2012 г., ООО «ПРЕМЬЕР-ПОКРЫТИЕ» зарекомендовала себя с положительной стороны, как хороший и добросовестный исполнитель.

ООО "Вычислительный центр"
ДНП "Комфорт Класс"

В ходе производства работ по укладке резинового покрытия компанией "Премьер-Покрытие" максимально учитывались пожелания заказчика. Спасибо!

ДНП "Комфорт Класс"
ООО "Ринструм"

Все виды работ компания ООО"Премьер-Покрытие"  предусмотренные договором, компания выполнила на высоком профессиональном уровне, качественно, в срок.

ООО "Ринструм"
Наукометрический центр "Ригал"

Мы благодарим ООО "Премьер-Покрытие"  за качественную и в установленный срок выполненную работу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Наукометрический центр "Ригал"
ООО "АРКОНТ"

Работы были выполнены в соответствии с требуемыми  строительными нормами и правилами, согласно техническому заданию, с надлежащим качеством и в установленный срок.

ООО "АРКОНТ"

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  • Суббота: 10:00 - 18:00
  • Воскресенье:10:00 - 18:00

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